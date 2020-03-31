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В России вводят наказание за фейки о коронавирусе

31 марта 2020 11:49
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Новости России. В России вводят наказание за фейки о коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки в законопроект о распространении ложной информации одобрила Госдума.

Россия останавливает авиасообщение с другими странами с 27 марта

В России вводят наказание за фейки о коронавирусе-1

Юридическим лицам за распространение так называемых фейк-ньюс грозят крупные штрафы в размере до 5 миллионов российских рублей. В случае повторного нарушения сумма может возрасти до 10 миллионов.

Создан специальный центр, который выявляет и оперативно передает фейки в правоохранительные органы. Ситуация с коронавирусом остается сложной во многих странах.

В России вводят наказание за фейки о коронавирусе-4

# Коронавирус # Фотофакт

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