Новости России. В России вводят наказание за фейки о коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поправки в законопроект о распространении ложной информации одобрила Госдума.

Юридическим лицам за распространение так называемых фейк-ньюс грозят крупные штрафы в размере до 5 миллионов российских рублей. В случае повторного нарушения сумма может возрасти до 10 миллионов.

Создан специальный центр, который выявляет и оперативно передает фейки в правоохранительные органы. Ситуация с коронавирусом остается сложной во многих странах.