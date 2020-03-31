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В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

31 марта 2020 08:31
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Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Зеленогорска в Красноярском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб один человек, 20 жильцов удалось экстренно эвакуировать.

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры-1

По предварительным данным, хлопок бытового газа произошел на третьем этаже, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил две квартиры. В тушении были задействованы больше 20 человек и 5 единиц спецтехники. Точные причины ЧП предстоит выяснить правоохранителям.

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры-4

В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры-6

# Пожар # Фотофакт

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