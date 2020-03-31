В Зеленогорске из-за мощного взрыва в жилом доме загорелись две квартиры

Новости России. Мощный взрыв прогремел в жилом доме Зеленогорска в Красноярском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погиб один человек, 20 жильцов удалось экстренно эвакуировать.

По предварительным данным, хлопок бытового газа произошел на третьем этаже, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил две квартиры. В тушении были задействованы больше 20 человек и 5 единиц спецтехники. Точные причины ЧП предстоит выяснить правоохранителям.