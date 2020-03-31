Канадская авиакомпания сократила более 15 тысяч сотрудников

Новости Канады. Массовое сокращение ждет сотрудников крупнейшей авиакомпании Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за уменьшения рейсов на фоне распространения коронавируса авиаперевозчик принял решение временно сократить свыше 15 тысяч сотрудников. Еще более тысячи работников отправятся в неоплачиваемый отпуск.

По словам руководства, эти меры помогут справиться Air Canada с кризисом, который затронул компании по всему миру. Нововведения начнут действовать 3 апреля.