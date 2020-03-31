В Австралии провели экскурсию для морского льва в опустевшем океанариуме

Новости Австралии. В закрывшемся на карантин австралийском океанариуме провели экскурсию для морского льва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забавный ролик появился в соцсетях.

Сотрудники показали любимцу пустые залы и морских обитателей. Бирри внимательно слушал рассказы тренера о необычных для него животных, а также с удовольствием рассматривал тропических рыб и скатов.

По словам работников, эта экскурсия для морского льва не станет последней. В будущем подобные прогулки планируется провести и с другими обитателями океанариума.