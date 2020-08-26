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В России сняли запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров

26 августа 2020 11:50
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Новости России. Иностранные спортсмены и тренеры теперь могут беспрепятственно въехать в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В стране сняли введенные ранее из-за COVID-19 ограничения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации.  

Теперь для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки. Это значительно упростит пересечение границы для спортсменов, которые принимают участие в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных лигах.  

В России сняли запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров-1

Напомним, временный запрет на въезд в Россию зарубежных спортсменов был введен в марте 2020 года. В мае его сняли, однако лишь для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.  

# Коронавирус # Михаил Мишустин # Фотофакт

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