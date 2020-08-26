В России сняли запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров

Новости России. Иностранные спортсмены и тренеры теперь могут беспрепятственно въехать в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране сняли введенные ранее из-за COVID-19 ограничения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации.

Теперь для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки. Это значительно упростит пересечение границы для спортсменов, которые принимают участие в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных лигах.