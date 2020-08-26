В Ереване в доме прогремел взрыв: частично обрушились 12 квартир

Новости Армении. В Ереване в одном из жилых домов города прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа. В результате произошло частичное обрушение 12 квартир. Более 20 жильцов были оперативно эвакуированы.

Не обошлось без жертв: спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Еще двоих человек удалось спасти. Их уже доставили в близлежащую больницу.