В Ереване в доме прогремел взрыв: частично обрушились 12 квартир
Новости Армении. В Ереване в одном из жилых домов города прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа. В результате произошло частичное обрушение 12 квартир. Более 20 жильцов были оперативно эвакуированы.
Не обошлось без жертв: спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Еще двоих человек удалось спасти. Их уже доставили в близлежащую больницу.
Поисково-спасательная операция, участие в которой принимают десятки специалистов, продолжается. Под обломками все еще могут находиться люди. К месту трагедии прибыли премьер-министр Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям.