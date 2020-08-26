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В Ереване в доме прогремел взрыв: частично обрушились 12 квартир

26 августа 2020 11:43
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Новости Армении. В Ереване в одном из жилых домов города прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По предварительным данным, к происшествию привела утечка газа. В результате произошло частичное обрушение 12 квартир. Более 20 жильцов были оперативно эвакуированы.  

В Ереване в доме прогремел взрыв: частично обрушились 12 квартир-1

Не обошлось без жертв: спасатели извлекли из-под обломков тело мужчины. Еще двоих человек удалось спасти. Их уже доставили в близлежащую больницу.   

В Ереване в доме прогремел взрыв: частично обрушились 12 квартир-4

Поисково-спасательная операция, участие в которой принимают десятки специалистов, продолжается. Под обломками все еще могут находиться люди. К месту трагедии прибыли премьер-министр Никол Пашинян и министр по чрезвычайным ситуациям.  

# Обрушение дома # Никол Пашинян # Феликс Цолакян # Фотофакт

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