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В России разрешили оборонным предприятиям использовать все резервы

17 октября 2023 08:04
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство позволило оборонной отрасли задействовать все имеющиеся резервы для наращивания производства артиллерии. Об этом пишет РИА Новости.

Это было принято в рамках мер по увеличению производства. Он подчеркнул, что быстрое пополнение запасов вооружений непосредственно зависит от способности оборонной промышленности наращивать выпуск и сокращать сроки поставок. Шойгу также отметил, что Министерство обороны РФ упростило процедуру заключения контрактов и снизило требования к выбору комплектующих.
 

# Оружие и боеприпасы # Сергей Шойгу

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