В России разрешили оборонным предприятиям использовать все резервы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что правительство позволило оборонной отрасли задействовать все имеющиеся резервы для наращивания производства артиллерии. Об этом пишет РИА Новости.

Это было принято в рамках мер по увеличению производства. Он подчеркнул, что быстрое пополнение запасов вооружений непосредственно зависит от способности оборонной промышленности наращивать выпуск и сокращать сроки поставок. Шойгу также отметил, что Министерство обороны РФ упростило процедуру заключения контрактов и снизило требования к выбору комплектующих.

