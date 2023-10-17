Израиль просит у США помощь в 10 млрд долларов

Израиль запросил у Америки экстренную помощь в размере десяти миллиардов долларов на фоне эскалации ситуации в регионе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен ранее заявлял, что Америка рассматривает заявки Израиля на военную помощь для проведения операции в секторе Газа. По информации координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, американский лидер Джо Байден во время визита в Израиль, который состоится в среду, 18 октября, намерен узнать, в чем нуждается страна, чтобы отправить запрос к конгрессу.

New York Times отмечает, что в Вашингтоне разрабатывается пакет, который включает в себя помощь Израилю, Украине и Тайваню. Байден на этой неделе заявлял, что Америка способна поддержать сразу три государства. Он отметил, что США – самая могущественная страна за всю историю человечества и располагает достаточными ресурсами для этого.