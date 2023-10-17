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ВВС стран НАТО начали ежегодные учения по ядерному сдерживанию в Европе

17 октября 2023 07:47
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ВВС стран – членов НАТО начали ежегодные учения «Стойкий полдень» по ядерному сдерживанию в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВС стран НАТО начали ежегодные учения по ядерному сдерживанию в Европе-1

В маневрах, которые продлятся до 26 октября над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря, задействованы истребители, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран Альянса, а также стратегические бомбардировщики ВВС США, способные нести ядерные бомбы. Как заявили в штаб-квартире НАТО, учения не связаны с какими-либо событиями в мире.

# НАТО # Фотофакт

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