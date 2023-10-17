Иран заявил о возможных превентивных мерах против Израиля в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что руководители сопротивления Израилю не допустят его свободных действий в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Он предупредил, что в ближайшем будущем могут быть применены «любые превентивные меры». Под сопротивлением он имеет в виду не только «Хезболлах» но и прочие группировки, организованные в странах региона для защиты их независимости и противостояния агрессии Израиля. Министр также не исключает возможности вступления в этот конфликт Ирана и призывает США прекратить военные преступления в отношении женщин, детей и мирных жителей.