В России к 2030 году создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

Новости России. Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для реализации проектов запланировано строительство необходимой инфраструктуры – это инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям. Приоритетными проектами могут стать «Новая Анапа», «Золотые пески России» и «Саки». Кроме того, планируется создание зоны отдыха на Байкале и развитие морских курортов в Санкт-Петербурге и в Запорожской области.