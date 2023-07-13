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В России к 2030 году создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

13 июля 2023 07:37
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Новости России. Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России к 2030 году создадут круглогодичные курорты на побережьях пяти морей-1

Для реализации проектов запланировано строительство необходимой инфраструктуры – это инженерные коммуникации, энергетика и подъездные дороги к локациям. Приоритетными проектами могут стать «Новая Анапа», «Золотые пески России» и «Саки». Кроме того, планируется создание зоны отдыха на Байкале и развитие морских курортов в Санкт-Петербурге и в Запорожской области.

# Отдых # Новости России # Фотофакт

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