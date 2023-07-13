Прямой эфир

На Канарах спасли более 80 мигрантов из Африки – их переполненное судно нашла береговая охрана

13 июля 2023 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. У Канарских островов спасли более 80 мигрантов. Береговая охрана Испании обнаружила переполненное судно с нелегалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Канарах спасли более 80 мигрантов из Африки – их переполненное судно нашла береговая охрана-1

Все они жители Африки. По прибытии в порт им оказали необходимую медицинскую помощь. Это не первая попытка таким образом попасть в Евросоюз, несмотря на опасность маршрута. На нем, по данным ООН, в 2022 году погибли более 500 человек. Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами.

# Беженцы # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Американский эксперт: Украина лишится большей части своих территорий после СВО
13 июля 2023 07:28

Американский эксперт: Украина лишится большей части своих территорий после СВО

Лавров: Москва расценит передачу Украине истребителей F-16 как ядерную угрозу РФ
13 июля 2023 06:54

Лавров: Москва расценит передачу Украине истребителей F-16 как ядерную угрозу РФ

Гутерриш обратился к Путину с предложением по зерновой сделке
13 июля 2023 06:12

Гутерриш обратился к Путину с предложением по зерновой сделке