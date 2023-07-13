На Канарах спасли более 80 мигрантов из Африки – их переполненное судно нашла береговая охрана

Все они жители Африки. По прибытии в порт им оказали необходимую медицинскую помощь. Это не первая попытка таким образом попасть в Евросоюз, несмотря на опасность маршрута. На нем, по данным ООН, в 2022 году погибли более 500 человек. Испанские СМИ отмечают, что за последние недели Канарских островов достигли несколько крупных лодок с нелегалами.