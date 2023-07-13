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Лавров: Москва расценит передачу Украине истребителей F-16 как ядерную угрозу РФ

13 июля 2023 06:54
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Отправка Киеву истребителей F-16 Falcon Российской Федерацией будет расценена как угроза РФ в ядерной сфере. Такое заявление сделал руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. 

По словам главы МИД РФ, Америка и НАТО усиливают риски прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Если Украина получит самолеты, которые могут переносить ядерное оружие, Кремль это воспримет как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере. 

Лавров обратил внимание, что Россия проинформировала ядерные державы, что Москва не может игнорировать передачу таких истребителей Киеву. И никакие заверения в этом случае не сыграют роли, добавил глава МИД. В РФ наблюдают абсолютное нежелание союзников и кураторов украинского президента Зеленского прилагать усилия для снижать украинский конфликт. 
 

# Международная политика # Сергей Лавров

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