Отправка Киеву истребителей F-16 Falcon Российской Федерацией будет расценена как угроза РФ в ядерной сфере. Такое заявление сделал руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, Америка и НАТО усиливают риски прямого вооруженного столкновения с Российской Федерацией. Если Украина получит самолеты, которые могут переносить ядерное оружие, Кремль это воспримет как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

Лавров обратил внимание, что Россия проинформировала ядерные державы, что Москва не может игнорировать передачу таких истребителей Киеву. И никакие заверения в этом случае не сыграют роли, добавил глава МИД. В РФ наблюдают абсолютное нежелание союзников и кураторов украинского президента Зеленского прилагать усилия для снижать украинский конфликт.

