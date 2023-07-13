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Американский эксперт: Украина лишится большей части своих территорий после СВО

13 июля 2023 07:28
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Украина станет значительно уменьшенным государством, лишенным большей части своих территорий. Об этом заявил в интервью South China Morning Post американский политолог Джон Миршаймер, сообщает РИА Новости.

Он считает, что оставшаяся часть Украины не сможет осуществлять широкомасштабные военные действия против России и не выполнит требований для вхождения в Европейский Союз и НАТО. По его прогнозу, боевые столкновения будут продолжаться еще в течение двух лет. Миршаймер также обратился к странам Запада с просьбой готовиться к неприятной победе России.

# Международная политика

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