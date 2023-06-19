В Рио-де-Жанейро открылась цифровая выставка, которая переносит посетителей в зазеркалье

Новости Бразилии. Попасть в зазеркалье – запросто, если вы житель Рио-де-Жанейро. Или хотя бы турист. В городе открылась цифровая выставка. Ее суть в полном погружении посетителей в другой мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, африканский или азиатский. Видео проецируется на зеркала, которые в здании повсюду, и человек как будто оказывается внутри событий, о которых идет речь.