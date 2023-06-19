В Рио-де-Жанейро открылась цифровая выставка, которая переносит посетителей в зазеркалье
Новости Бразилии. Попасть в зазеркалье – запросто, если вы житель Рио-де-Жанейро. Или хотя бы турист. В городе открылась цифровая выставка. Ее суть в полном погружении посетителей в другой мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, африканский или азиатский. Видео проецируется на зеркала, которые в здании повсюду, и человек как будто оказывается внутри событий, о которых идет речь.
Фернанда Гарсия, посетительница выставки:
Моя дочь сказала, что это было потрясающе. Когда она только вошла в зал, она сказала: «Вау, я никогда не видела такого». Это был действительно хороший опыт, нам понравилось.
Организаторы хотят напомнить людям, что они неотъемлемая часть природы. Для этого под выставку отдали сразу 9 залов крупнейшего морского аквариума в Южной Америке.