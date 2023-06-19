Увеличилось число случаев сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Сначала были отдельные факты сдачи в плен, но сейчас это происходит сплошь и рядом. Ежедневно несколько десятков человек решают сдаться, чтобы сберечь свою жизнь и уклониться от участия в кровопролитных действиях режима президента Украины Владимира Зеленского. Во время боевых действий украинские военные осознают, что они изначально обречены. Военные сознательно выводят из строя свою военную технику, чтобы не принимать участия в боевых действиях.

Наступление украинских войск на Южнодонецком, Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, а также Артемовском направлении началось 4 июня. При этом основной удар Вооруженных сил Украины был сосредоточен на передовой Запорожья. Президент России Владимир Путин заявлял о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины и констатировал, что Киеву не удастся достичь своих целей ни на одном из участков боевых действий.