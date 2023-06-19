Прямой эфир

Рогов заявил об участившихся случаях сдачи в плен украинских солдат

19 июня 2023 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Увеличилось число случаев сдачи в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Сначала были отдельные факты сдачи в плен, но сейчас это происходит сплошь и рядом. Ежедневно несколько десятков человек решают сдаться, чтобы сберечь свою жизнь и уклониться от участия в кровопролитных действиях режима президента Украины Владимира Зеленского. Во время боевых действий украинские военные осознают, что они изначально обречены. Военные сознательно выводят из строя свою военную технику, чтобы не принимать участия в боевых действиях. 

Наступление украинских войск на Южнодонецком, Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, а также Артемовском направлении началось 4 июня. При этом основной удар Вооруженных сил Украины был сосредоточен на передовой Запорожья. Президент России Владимир Путин заявлял о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины и констатировал, что Киеву не удастся достичь своих целей ни на одном из участков боевых действий.

# Международная политика # Владимир Рогов

Другие новости рубрики

Все новости
Глава СВР Нарышкин заявил, что Киев продолжает работу над грязной ядерной бомбой
19 июня 2023 09:22

Глава СВР Нарышкин заявил, что Киев продолжает работу над грязной ядерной бомбой

Российские военные моряки спасли 68 человек в Средиземном море
19 июня 2023 09:05

Российские военные моряки спасли 68 человек в Средиземном море

Минобороны РФ: США выводят популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В и Эболу
19 июня 2023 08:52

Минобороны РФ: США выводят популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В и Эболу