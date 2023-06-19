Глава СВР Нарышкин заявил, что Киев продолжает работу над грязной ядерной бомбой

Служба внешней разведки России получила информацию о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива с Ровенской АЭС на переработку, пишет РИА Новости.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил о возможном продолжении работ Киева по созданию грязной ядерной бомбы, способной вызвать радиационное загрязнение обширной территории.

Украинская сторона перевезла два специальных контейнера на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, не уведомив МАГАТЭ о своих действиях. Руководитель службы РФ отметил, что применение такой бомбы Вооруженными силами Украины может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.

Ранее ФСБ сообщила о создании отдельного подразделения с легкомоторной авиацией военной разведки Украины для совершения диверсий на территории России, включая возможность теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.