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Глава СВР Нарышкин заявил, что Киев продолжает работу над грязной ядерной бомбой

19 июня 2023 09:22
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Служба внешней разведки России получила информацию о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива с Ровенской АЭС на переработку, пишет РИА Новости.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил о возможном продолжении работ Киева по созданию грязной ядерной бомбы, способной вызвать радиационное загрязнение обширной территории. 

Украинская сторона перевезла два специальных контейнера на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, не уведомив МАГАТЭ о своих действиях. Руководитель службы РФ отметил, что применение такой бомбы Вооруженными силами Украины может иметь серьезные последствия для жизни и здоровья населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья. 

Ранее ФСБ сообщила о создании отдельного подразделения с легкомоторной авиацией военной разведки Украины для совершения диверсий на территории России, включая возможность теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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