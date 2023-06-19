Новости Швеции. Первый в мире беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город стоит на 14 островах, но чаще люди все равно пользуются машинами, общественным транспортом или велосипедами. А вот водные пути остались без внимания. Разработчики решили привлечь жителей к еще одному способу передвижения. Парому на электричестве. Он оснащен всеми современными беспилотными технологиями – камерами, датчиками, радаром. Кроме того, на борту всегда есть человек на случай непредвиденных ситуаций.