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Первый в мире беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме

19 июня 2023 10:01
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Новости Швеции. Первый в мире беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город стоит на 14 островах, но чаще люди все равно пользуются машинами, общественным транспортом или велосипедами. А вот водные пути остались без внимания. Разработчики решили привлечь жителей к еще одному способу передвижения. Парому на электричестве. Он оснащен всеми современными беспилотными технологиями – камерами, датчиками, радаром. Кроме того, на борту всегда есть человек на случай непредвиденных ситуаций.

Первый в мире беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме-1

Эйвинд Леволл, инженер:
Мы прокладываем путь, задаем скорость судна, а оператору остается только нажать одну кнопку. После этого паром поднимет трап, переплывет на другой берег и пришвартуется.

Первый в мире беспилотный пассажирский паром спустили на воду в Стокгольме-4

В течение дня паром подзаряжается от солнечных батарей. Если этой энергии не хватает, то ночью его подключают к электросети. В будущем такой транспорт появится и в других городах Швеции, а также за рубежом, верят разработчики.

# Необычное # Новости Швеции # Фотофакт

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