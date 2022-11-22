Украина и Россия обвиняют друг друга в провоцировании голода. Как осуществляется зерновая сделка?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Украина и Россия входят в число ключевых производителей аграрной продукции, неудивительно, что конфликт между ними очень быстро стал частью глобальной битвы за контроль над продовольствием. Стороны как обвиняют друг друга в провоцировании голода в бедных странах, так и вопреки воинственной риторике все же достигают компромиссов. Главным из них стала зерновая сделка. О том, что это за соглашение и в чем его сложность?
22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение, которое многие называют зерновой сделкой. Она предполагала создание морских коридоров для безопасного вывоза зерна, подсолнечного масла и удобрений из трех портов Украины. В первую очередь соглашение носило гуманитарный характер. Во многих странах разразился голод на фоне резкого роста цен на продовольствие. Особенно сильно пострадали страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако в конце октября России пришлось приостановить участие в соглашении из соображений безопасности. Корабли Черноморского флота были атакованы беспилотниками в Севастопольской бухте. Российским военным удалось отразить нападение, уничтожив 16 дронов. Тем не менее 218 кораблей, которые участвовали в зерновой сделке, оказались заблокированы.
Владимир Путин, Президент России:
Эти беспилотники и подводные, и воздушные шли частично в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. Они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечивать безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы обязались обеспечить безопасность. Но если, простите меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы.
Спустя четыре дня Россия возобновила свое участие. Перед этим Москва выдвинула ряд условий. Киев дал письменные гарантии не использовать зерновой коридор для военных целей, а в ООН – обещание быстрее уговорить страны Запада не мешать российскому агроэкспорту. То есть российское зерно и удобрения будут вывозиться в таких же объемах, как и украинское сырье.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
США и ЕС продолжают препятствовать экспорту российских удобрений и агропродукции на мировые рынки. Мы будем это учитывать при рассмотрении вопроса о целесообразности продления зерновой сделки.
Важную роль во всем этом процессе сыграл президент Турции Реджеп Эрдоган. Именно под его руководством Турция стала практически основным бенефициаром зернового соглашения. Причем как в экономическом смысле – это закупка дешевого зерна из Украины, так и в политическом – Турция во главе с Эрдоганом стала организатором мирного процесса.
Стоит отметить, что страны третьего мира не получают и 10 % поставок пшеницы. Львиная доля экспорта из Украины приходится на Анкару и ЕС, а африканским и ближневосточным странам достается меньше 5-7 %. Вместо пшеницы Украина стала вывозить более дорогое сырье – кукурузу, ячмень и подсолнечное масло. Бенефициарами экспорта стали Турция, Италия, Испания, Нидерланды, Китай и Египет. При этом порты и морские пути использовались для поставок оружия Украине. Поэтому экспорт украинского зерна нужно рассматривать не с экономической стороны, а с геополитической. Еще за месяц до зерновой сделки этот отметил и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Но мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю: «Не переживай, никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод». Мы такие гиганты, что устроили в мире голод. Начали разбираться. Им просто надо было еще какую-то одну проблему мирового уровня повесить на нас. Африканцам и азиатам сказать: «Два диктатора вон что творят!»
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