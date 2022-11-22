Украина и Россия обвиняют друг друга в провоцировании голода. Как осуществляется зерновая сделка?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Украина и Россия входят в число ключевых производителей аграрной продукции, неудивительно, что конфликт между ними очень быстро стал частью глобальной битвы за контроль над продовольствием. Стороны как обвиняют друг друга в провоцировании голода в бедных странах, так и вопреки воинственной риторике все же достигают компромиссов. Главным из них стала зерновая сделка. О том, что это за соглашение и в чем его сложность?

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение, которое многие называют зерновой сделкой. Она предполагала создание морских коридоров для безопасного вывоза зерна, подсолнечного масла и удобрений из трех портов Украины. В первую очередь соглашение носило гуманитарный характер. Во многих странах разразился голод на фоне резкого роста цен на продовольствие. Особенно сильно пострадали страны Африки, Азии и Латинской Америки. Однако в конце октября России пришлось приостановить участие в соглашении из соображений безопасности. Корабли Черноморского флота были атакованы беспилотниками в Севастопольской бухте. Российским военным удалось отразить нападение, уничтожив 16 дронов. Тем не менее 218 кораблей, которые участвовали в зерновой сделке, оказались заблокированы.

Владимир Путин, Президент России:

Эти беспилотники и подводные, и воздушные шли частично в коридоре, по которому вывозится зерно из Украины. Они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечивать безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы обязались обеспечить безопасность. Но если, простите меня за выражение, Украина долбанет по этим судам, виноватыми будем мы. Спустя четыре дня Россия возобновила свое участие. Перед этим Москва выдвинула ряд условий. Киев дал письменные гарантии не использовать зерновой коридор для военных целей, а в ООН – обещание быстрее уговорить страны Запада не мешать российскому агроэкспорту. То есть российское зерно и удобрения будут вывозиться в таких же объемах, как и украинское сырье.