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В Риме +20°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 ноября

30 октября 2021 16:08
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В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +13 °C, осадков в городе не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, солнечно и +15 °C. В Риме до +20 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +18 °C, здесь обещают дождь.  

В Риме +20°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 ноября-1

В столице Болгарии, по прогнозу, +13 °C, ясно. В Анкаре возможны осадки в виде дождя, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +11 °C. В Афинах обещают +17 °C.

В Риме +20°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 ноября-4

В Прибалтике прохладнее. В Риге прогнозируют до +12 °C, без осадков. В Вильнюсе также ожидается солнечная погода и +12 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14 °C.

В Киеве обещают +14 °C и солнце. В Москве столбики термометров покажут +10 °C.

В Риме +20°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 ноября-7

По-прежнему тепло и без дождей или погода изменится? Прогноз по областям Беларуси на начало ноября читайте здесь.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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