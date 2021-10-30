В Риме +20°C, в Москве +10°C. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 ноября

В Париже синоптики обещают солнце, столбик термометра здесь покажет +13 °C, осадков в городе не предвидится, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене , судя по прогнозу, солнечно и +15 °C. В Риме до +20 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +18 °C, здесь обещают дождь.

В столице Болгарии, по прогнозу, +13 °C, ясно. В Анкаре возможны осадки в виде дождя, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +11 °C. В Афинах обещают +17 °C.

В Прибалтике прохладнее. В Риге прогнозируют до +12 °C, без осадков. В Вильнюсе также ожидается солнечная погода и +12 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +14 °C.

В Киеве обещают +14 °C и солнце. В Москве столбики термометров покажут +10 °C.