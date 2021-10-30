Саммит «Большой двадцатки» в Риме: экоактивисты вышли на протесты, чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам

Новости Италии. В Риме 30 октября проходит саммит «Большой двадцатки». Обсуждать мировую повестку будут лидеры США, Китая, Индии, Германии и других стран, входящих в G20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основными темами встречи станут пандемия и восстановление экономики, отдельное внимание климатическим проблемам.

В очном формате встреча пройдет впервые с начала пандемии. Впрочем, римляне не очень гостеприимно встречают глав государств. На протест вышли экоактивисты, заблокировав улицы и подъезды к жилым домам. Таким образом протестующие хотят привлечь внимание к вопросам глобального потепления и таяния ледников.

Лидерам «двадцатки» также напоминают об обязательстве выделять 100 миллиардов долларов в год на поддержку более бедных стран в борьбе с изменением климата.