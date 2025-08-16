Рецепты хлеба со всей страны, брутальный трактор-триал, выступления «Песняров» и группы «На-На». Свислочь готовится к открытию самого ароматного феста «Бацькава булка». В этом году он встретит гостей в четвертый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на праздник приедут кулинары-любители со всей страны и не только расскажут рецепты традиционных мучных изделий из белорусских глубинок, но и предложат продегустировать хлебную продукцию, которая внесена в список нематериального культурного наследия Беларуси.

В центре города уже развернулись уютные дворики, где участники фестиваля будут хлебосольно встречать посетителей. Профессиональные пекари подготовили выставку шедевров из теста, жюри выберет лучшую работу.

Ольга Богданович, главный режиссер каравай-феста «Бацькава булка»:

Новинкой этого года стало то, что «Бацькава булка» вышла из Свислочи. В буквальном смысле слова она вышла за пределы нашего города. И там мы организовали трактор-трал, который называется «Трактор-булка-шоу».

Самое удивительное, что конкурсантов по заявкам мы ждем не только из Гродненской области и не только государственные учреждения. Заявились даже люди, у которых есть свой трактор «Беларус-82.1», которые будут участвовать в этом трактор-триале. Будет горячо, будет интересно.