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Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

30 октября 2021 11:37
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Новости России. Ушел из жизни легендарный диктор Игорь Кириллов. Советский и российский теле- и радиоведущий умер на 90-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов-1

Кириллов был «голосом» парадов ко Дню Победы, на протяжении 20 лет диктором программы «Время», вел «Новости» и «Голубой огонек». Именно он сообщил о полете Юрия Гагарина, запуске первого спутника Земли, о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан, зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Он многое сделал для телевидения, ввел в обиход термин «телеведущий». Игорь Леонидович рассказывал, что его кумиром был диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, но уже давно он сам является кумиром многих.  

Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов-4

Через несколько минут кремлевские куранты начнут отсчет нового 1982 года.  

Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов-7

Народный артист СССР, лауреат государственной премии, кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством», в 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха» и до последнего оставался верен профессии.  

# Некролог # Игорь Кириллов # Юрий Левитан # Фотофакт

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