Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Новости России. Ушел из жизни легендарный диктор Игорь Кириллов. Советский и российский теле- и радиоведущий умер на 90-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Ушел из жизни легендарный диктор Игорь Кириллов. Советский и российский теле- и радиоведущий умер на 90-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кириллов был «голосом» парадов ко Дню Победы, на протяжении 20 лет диктором программы «Время», вел «Новости» и «Голубой огонек». Именно он сообщил о полете Юрия Гагарина, запуске первого спутника Земли, о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан, зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Он многое сделал для телевидения, ввел в обиход термин «телеведущий». Игорь Леонидович рассказывал, что его кумиром был диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, но уже давно он сам является кумиром многих.
Через несколько минут кремлевские куранты начнут отсчет нового 1982 года.
Народный артист СССР, лауреат государственной премии, кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством», в 2001 году Кириллов получил почетный титул «Человек-эпоха» и до последнего оставался верен профессии.