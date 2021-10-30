Он вёл «Голубой огонёк» и зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Новости России. Ушел из жизни легендарный диктор Игорь Кириллов. Советский и российский теле- и радиоведущий умер на 90-м году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кириллов был «голосом» парадов ко Дню Победы, на протяжении 20 лет диктором программы «Время», вел «Новости» и «Голубой огонек». Именно он сообщил о полете Юрия Гагарина, запуске первого спутника Земли, о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан, зачитывал новогоднее обращение за Брежнева. Он многое сделал для телевидения, ввел в обиход термин «телеведущий». Игорь Леонидович рассказывал, что его кумиром был диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, но уже давно он сам является кумиром многих.