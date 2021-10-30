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В России начались нерабочие дни. Закрыты некоторые магазины, кафе работают только навынос

30 октября 2021 12:40
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Новости России. За неделю в мире выявили более 3 миллионов заболевших коронавирусом, впервые с сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В России, которая по заболеваемости находится на третьем месте, для стабилизации обстановки введены нерабочие дни, с чем связаны и некоторые ограничения.

В России начались нерабочие дни. Закрыты некоторые магазины, кафе работают только навынос-1

Во многих регионах закрыты непродовольственные магазины, развлекательные центры и организации сферы услуг. В прежнем режиме работают только аптеки, больницы и продуктовые магазины. Исключение также сделали для театров и музеев. Их посещение возможно при наличии QR-кодов и масок. Кафе и рестораны работают только навынос. Школы ушли на каникулы, а вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Частичный локдаун в России продлится до 7 ноября.

# Коронавирус # Фотофакт

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