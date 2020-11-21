В Риме +13, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 ноября

В Париже синоптики обещают облачность, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +9°C, возможен дождь. В Вене также 9 выше ноля, но без осадков. А вот в Риме будет солнечно и +13°C. До +9°C в Мадриде, осадков не ожидается. Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В столице Болгарии +8°C, солнечно. Без осадков также и в Анкаре, температура поднимется всего до +5°C. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 13 градусов тепла.