Прямой эфир

В Риме +13, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 ноября

21 ноября 2020 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают облачность, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +9°C, возможен дождь. В Вене также 9 выше ноля, но без осадков. А вот в Риме будет солнечно и +13°C. До +9°C в Мадриде, осадков не ожидается.  

Осадков станет меньше, ожидаются туманы и слабый гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риме +13, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 ноября-1

В столице Болгарии +8°C, солнечно. Без осадков также и в Анкаре, температура поднимется всего до +5°C. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 13 градусов тепла.  

В Риме +13, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 ноября-4

В Риме +13, в Киеве +6. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 ноября-6

В Риге около 8 тепла. В Вильнюсе дождливо, ветрено и 5 выше ноля. В Варшаве +7°C и порывистый ветер, в Киеве 6 градусов тепла и вероятны дожди. В Москве ожидается мокрый снег и всего около 0°C.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сербский патриарх Ириней умер от осложнений после коронавируса. Соболезнования выразил Александр Лукашенко
21 ноября 2020 14:11

Сербский патриарх Ириней умер от осложнений после коронавируса. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

На Кабул выпустили около 20 ракет. 8 человек погибли, более 30 ранены
21 ноября 2020 13:36

На Кабул выпустили около 20 ракет. 8 человек погибли, более 30 ранены

Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?
21 ноября 2020 12:43

Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?