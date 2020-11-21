Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?

Новости Нидерландов. Нидерланды планируют к 2024 году прекратить продажу сигарет в супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом власти надеются снизить к 2040 году долю курящих в стране до 5 %, а количество людей с лишним весом почти до 40 %.

Согласно статистике, сейчас в Нидерландах около 35 тысяч человек ежегодно умирают из-за проблем с курением или лишним весом.