Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?
Новости Нидерландов. Нидерланды планируют к 2024 году прекратить продажу сигарет в супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом власти надеются снизить к 2040 году долю курящих в стране до 5 %, а количество людей с лишним весом почти до 40 %.
Согласно статистике, сейчас в Нидерландах около 35 тысяч человек ежегодно умирают из-за проблем с курением или лишним весом.
В стране уже действует соответствующая государственная программа. Все сигареты стали продаваться в одинаковых коричневых пачках и в специальных закрытых витринах. Кроме того, цены на табачную продукцию выросли почти на 20 %.