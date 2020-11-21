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Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?

21 ноября 2020 12:43
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Новости Нидерландов. Нидерланды планируют к 2024 году прекратить продажу сигарет в супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом власти надеются снизить к 2040 году долю курящих в стране до 5 %, а количество людей с лишним весом почти до 40 %.

Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?-1

Согласно статистике, сейчас в Нидерландах около 35 тысяч человек ежегодно умирают из-за проблем с курением или лишним весом.

Цены на сигареты выросли, а в супермаркетах запретят продажу. Как в Нидерландах борются с курильщиками?-4

В стране уже действует соответствующая государственная программа. Все сигареты стали продаваться в одинаковых коричневых пачках и в специальных закрытых витринах. Кроме того, цены на табачную продукцию выросли почти на 20 %.

# Курение # Фотофакт

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