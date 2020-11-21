Сербский патриарх Ириней умер от осложнений после коронавируса. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

Новости Сербии. Осложнения после коронавируса стали причиной смерти патриарха Сербского Иринея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоятель Сербской православной церкви ушел из жизни 20 ноября.
Новости Сербии. Осложнения после коронавируса стали причиной смерти патриарха Сербского Иринея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоятель Сербской православной церкви ушел из жизни 20 ноября.
Соболезнование президенту Сербии Александру Вучичу направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что ушел из жизни очень мудрый и благородный человек, который целиком посвятил себя самоотверженному служению Богу, родине и своему народу.
За время, когда он возглавлял Сербскую православную церковь, страна достигла значительных результатов в укреплении суверенитета и независимости, гражданского мира и стабильности, сохранении духовного, культурного и исторического наследия.
Президент Беларуси выразил искренние соболезнования и слова поддержки всему братскому сербскому народу.