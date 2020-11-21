Сербский патриарх Ириней умер от осложнений после коронавируса. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

Новости Сербии. Осложнения после коронавируса стали причиной смерти патриарха Сербского Иринея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнование президенту Сербии Александру Вучичу направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что ушел из жизни очень мудрый и благородный человек, который целиком посвятил себя самоотверженному служению Богу, родине и своему народу.

За время, когда он возглавлял Сербскую православную церковь, страна достигла значительных результатов в укреплении суверенитета и независимости, гражданского мира и стабильности, сохранении духовного, культурного и исторического наследия.