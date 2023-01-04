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В Риге появился налог для туристов – нужно платить по 1 евро за ночь пребывания

04 января 2023 19:25
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Новости Латвии. В Риге нашли новый способ пополнить городской бюджет. С 1 января там начали взимать туристический сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге появился налог для туристов – нужно платить по 1 евро за ночь пребывания-1

Налог небольшой: всего евро за ночь пребывания в столице Латвии. Но, видимо, и эта сумма имеет значение для города в нынешней экономической ситуации. Так, потратить доходы от пошлины местные власти собираются на поддержку туристических проектов и развитие инфраструктуры. Нововведение не коснется туристов до 18 лет.

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# Туризм # Новости Латвии # Фотофакт

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