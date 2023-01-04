40 тысяч железнодорожников не вышли на работу в Великобритании

Новости Великобритании. Новый год – старые проблемы. В Британии продолжаются забастовки. Накануне на работу не вышли 40 тысяч железнодорожников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают сами участники, стачки в Лондоне продлятся как минимум несколько дней.

Впрочем, нынешним положением дел недовольны не только работники железной дороги. К протестам также присоединились морской и транспортный профсоюзы. Позже, 5 января, число бастующих увеличится за счет машинистов электровозов и водителей пожарных машин. Требования на всех одни: улучшение условий труда и повышение заработной платы, которая не растет с 2019 года. Работникам государственного сектора особенно тяжело. А потому единственный, по их мнению, выход – забастовки. Они уже привели к отмене и задержке ряда рейсов. В результате пассажиры столкнулись с длительными перебоями в работе поездов и других видов транспорта.