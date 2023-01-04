Некоторые товары в Польше снова подорожают на 20-30%

Новости Польши. С пессимистичных финансовых прогнозов новый год начинается в Польше. Местная газета сообщает об очередном повышении цен в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по информации издания, некоторые товары подорожают на 20-30 %, особенно сильно в цене взлетят молочные продукты, мясо и овощи. Уже в ближайшие месяцы повседневные покупки потребуют больших затрат. Несмотря на то, что и в ноябре, и в декабре цены уже повышали. Тем не менее эксперты уверены, что пик еще впереди. По некоторым прогнозам, в феврале инфляция в Польше достигнет 20 %.