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Некоторые товары в Польше снова подорожают на 20-30%

04 января 2023 19:24
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Новости Польши. С пессимистичных финансовых прогнозов новый год начинается в Польше. Местная газета сообщает об очередном повышении цен в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые товары в Польше снова подорожают на 20-30%-1

Так, по информации издания, некоторые товары подорожают на 20-30 %, особенно сильно в цене взлетят молочные продукты, мясо и овощи. Уже в ближайшие месяцы повседневные покупки потребуют больших затрат. Несмотря на то, что и в ноябре, и в декабре цены уже повышали. Тем не менее эксперты уверены, что пик еще впереди. По некоторым прогнозам, в феврале инфляция в Польше достигнет 20 %.

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# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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