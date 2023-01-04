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В Литве во время паводка затопило 14 деревень

04 января 2023 14:07
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Новости Литвы. Аномально теплая погода вызвала аномальные паводки на западе Литвы. В воде оказались 14 деревень. Неожиданный разлив начался сразу после Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве во время паводка затопило 14 деревень-1

Специалисты говорят, что становится все труднее определять, когда ожидать прихода стихии. Порой осенние паводки могут закончиться только осенью. Но больше всего пугают жителей пострадавших районов прогнозы синоптиков. В ближайшие дни они обещают сильное похолодание. Из-за морозов образуются ледяные заторы, которые могут привести к еще большему половодью.

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# Природные катаклизмы # Новости Литвы # Фотофакт

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