В Литве во время паводка затопило 14 деревень

Новости Литвы. Аномально теплая погода вызвала аномальные паводки на западе Литвы. В воде оказались 14 деревень. Неожиданный разлив начался сразу после Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты говорят, что становится все труднее определять, когда ожидать прихода стихии. Порой осенние паводки могут закончиться только осенью. Но больше всего пугают жителей пострадавших районов прогнозы синоптиков. В ближайшие дни они обещают сильное похолодание. Из-за морозов образуются ледяные заторы, которые могут привести к еще большему половодью.