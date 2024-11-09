В результате взрыва на вокзале Кветта погибло более 27 человек – Лукашенко направил соболезнования

Трагические новости приходят из Пакистана. Сегодня утром на железнодорожном вокзале города Кветта произошел мощный взрыв. Он унес жизни по меньшей мере 27 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полусотни получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, многие в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, но не исключено, что число жертв будет расти.

В медучреждении города введено чрезвычайное положение. Туда вызван вспомогательный персонал. Тем временем полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. По информации правоохранителей, взрывчатка была заложена в кассе вокзала. В момент взрыва там было многолюдно. К отбытию готовился состав в Пешавар, его ожидали десятки местных жителей.

В полиции считают, что этот теракт – дело рук смертника. Зарубежные СМИ пишут, что ответственность взяла на себя запрещенная в стране группировка. В заявлении ее представителей сказано, что целью были курсанты военной пехотной школы, которые собирались ехать на поезде к месту назначения.