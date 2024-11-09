Newsweek: Харрис может занять пост в Верховном суде США

Есть предположения, что кандидатура вице-президента США Камалы Харрис в будущем может быть выдвинута на пост члена Верховного суда США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Учитывая ее юридическую подготовку, в том числе докторскую степень, а также наличие опыта работы в прокуратурах и офисах мэров, она считается сильным претендентом.

Потенциальное место в суде может появиться, если судья Соня Сотомайор, которой уже 70 лет и которая болеет сахарным диабетом 1-го типа, решит уйти на пенсию. Считается, что президент Джо Байден номинирует Харрис на эту должность, если это случится до вступления Дональда Трампа в должность.

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, став тем самым первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после окончания четырехлетнего перерыва.