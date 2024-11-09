Количество жертв теракта на вокзале в Пакистане возросло до 24 человек

Двадцать четыре человека были убиты и 46 получили ранения в ходе теракта на железнодорожной станции в городе Кветта. Об этом пишет РИА Новости.



Подрыв случился в 08:25 по местному времени, когда смертник с багажом проник на вокзал и совершил теракт у билетной кассы.

В числе погибших – сотрудники органов правопорядка. Власти настоятельно просят общественность обходить стороной место взрыва и больницы, в которых находятся раненые из-за риска двойной террористической атаки.

Незаконная группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за взрыв.