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Количество жертв теракта на вокзале в Пакистане возросло до 24 человек

09 ноября 2024 15:41
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Двадцать четыре человека были убиты и 46 получили ранения в ходе теракта на железнодорожной станции в городе Кветта. Об этом пишет РИА Новости.

Подрыв случился в 08:25 по местному времени, когда смертник с багажом проник на вокзал и совершил теракт у билетной кассы.

В числе погибших – сотрудники органов правопорядка. Власти настоятельно просят общественность обходить стороной место взрыва и больницы, в которых находятся раненые из-за риска двойной террористической атаки.

Незаконная группировка «Армия освобождения Белуджистана» взяла на себя ответственность за взрыв.

# Теракт

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