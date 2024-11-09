Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» в НХЛ

В матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

В составе «Питтсбурга» голы забросили Эрик Карлссон, Майкл Бантинг, Евгений Малкин и Ноэль Аккьяри.

За «Вашингтон» отличились Расмус Сандин и Эндрю Манджапане. Малкин также отличился голом, а вот Александр Овечкин не набрал ни одного очка, и его серия голевых передач прервалась.

В другой игре «Детройт Ред Уингз» уступил «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 1:3. Павел Дацюк перед игрой участвовал в символическом вбрасывании и вскоре будет введен в Зал хоккейной славы.