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В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек

31 марта 2024 11:15
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Новости Казахстана. В нескольких регионах Казахстана бушуют паводки. Согласно данным МЧС республики, затопленными оказались районы семи областей на западе и в центральных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек-1

Экстренные службы уже начали эвакуацию местного населения. За последние дни было вывезено около 5 тысяч человек. Ко всему прочему талая вода заблокировала движение по основным автострадам.

В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек-4

Крупные переливы зафиксированы на 12 крупных дорогах. Для ликвидации последствий правительство мобилизовало не только спасателей, но городские и сельские коммунальные предприятия. Власти уверяют, что в скором времени ситуация в регионе нормализуется, а все повреждения будут устранены. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже поручил правительству создать республиканский штаб для исправления ситуации с паводками.

# Наводнение # Новости Казахстана

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