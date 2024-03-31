В регионах Казахстана бушуют паводки, эвакуировано около 5 тысяч человек

Новости Казахстана. В нескольких регионах Казахстана бушуют паводки. Согласно данным МЧС республики, затопленными оказались районы семи областей на западе и в центральных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные службы уже начали эвакуацию местного населения. За последние дни было вывезено около 5 тысяч человек. Ко всему прочему талая вода заблокировала движение по основным автострадам.

Крупные переливы зафиксированы на 12 крупных дорогах. Для ликвидации последствий правительство мобилизовало не только спасателей, но городские и сельские коммунальные предприятия. Власти уверяют, что в скором времени ситуация в регионе нормализуется, а все повреждения будут устранены. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже поручил правительству создать республиканский штаб для исправления ситуации с паводками.