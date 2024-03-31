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Папа Римский Франциск поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал сохранять надежду

31 марта 2024 11:01
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Звон колоколов извещает верующих о воскрешении Христа. Торжественные церемонии проходят в костелах по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное богослужение традиционно состоялось в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодно сюда приезжают тысячи паломников со всех уголков мира.

Папа Римский Франциск поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал сохранять надежду-1

Местом притяжения верующих в эти дни становится и Ватикан. В Базилике Святого Петра, несмотря на преклонный возраст, более чем двухчасовую пасхальную мессу провел Папа Римский Франциск. В своем обращении к прихожанам глава Римско-Католической церкви отметил, что в современном мире, погрязшем в негативе, люди перестают думать друг о друге, из-за чего увеличился уровень агрессии и количество войн.

Папа Римский Франциск поздравил верующих с Воскресением Христовым и призвал сохранять надежду-4

Он призвал верующих в эти неспокойные времена сохранять радость и надежду.

Лукашенко: «Поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несёт в себе глубокий смысл исцеляющей веры» – подробности.

# Праздничные даты # Папа Римский Франциск

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