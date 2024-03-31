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Соскин: стоит вопрос, можно ли допускать к новым выборам Зеленского, если он нарушил Конституцию

31 марта 2024 09:07
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Президентские выборы, которых не будет. Украина сегодня, 31 марта, должна была избрать главу государства. В Конституции страны указано, что голосование должно было состояться в последнее воскресенье марта, однако Зеленский его отменил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение он обосновал военным положением в стране, введенным в начале 2022 года. Власти ссылаются на закон, который гласит, что если срок полномочий президента истекает во время военного положения, то эти полномочия продолжаются до вступления в должность нового главы государства. Только вот в Конституции Украины нет запрета на голосование во время боевых действий и ответа на вопрос, остается ли действующий лидер легитимным, если выборы вообще не были проведены. Полномочия Зеленского как президента истекают после 20 мая, из-за чего под сомнение ставится его легитимность не только как главы государства, но и как главнокомандующего ВСУ.

Соскин: стоит вопрос, можно ли допускать к новым выборам Зеленского, если он нарушил Конституцию-1

Олег Соскин, председатель Украинской национальной консервативной партии:
31 марта, воскресенье, для Зеленского черный день, потому что это последний день исполнения его конституционных полномочий президента. Теперь нужно проводить выборы, и стоит вопрос: можно ли его к выборам новым допускать в связи с тем, что он нарушил Конституцию.

Отметим, в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете президентских выборов во время боевых действий. Согласно документу, вопрос смены власти может быть поднят лишь спустя 6 месяцев после отмены военного положения.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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