Соскин: стоит вопрос, можно ли допускать к новым выборам Зеленского, если он нарушил Конституцию

Президентские выборы, которых не будет. Украина сегодня, 31 марта, должна была избрать главу государства. В Конституции страны указано, что голосование должно было состояться в последнее воскресенье марта, однако Зеленский его отменил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение он обосновал военным положением в стране, введенным в начале 2022 года. Власти ссылаются на закон, который гласит, что если срок полномочий президента истекает во время военного положения, то эти полномочия продолжаются до вступления в должность нового главы государства. Только вот в Конституции Украины нет запрета на голосование во время боевых действий и ответа на вопрос, остается ли действующий лидер легитимным, если выборы вообще не были проведены. Полномочия Зеленского как президента истекают после 20 мая, из-за чего под сомнение ставится его легитимность не только как главы государства, но и как главнокомандующего ВСУ.