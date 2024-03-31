Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X предупредил, что если конфликт не остановится, Киев может лишиться выхода к Черному морю. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявляет, что Россия будет отвоевывать все больше территории, если конфликт продолжится. По мнению Маска, Киев может лишиться даже Одессы, и он отмечает важность темы возможной потери доступа Украины к Черному морю. Для разрешения сложившейся ситуации он призывает к переговорам.

Москва настроена на диалог, но Киев законодательно запретил вести переговоры. Запад побуждает Россию к переговорам, но не обращает внимания на отказ Киева вести переговоры.

