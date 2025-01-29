Аналитики предрекают крах немецкой экономической модели

Как отмечают аналитики, если раньше немецкий продукт означал качество и прогресс, то теперь это вовсе не так. За четыре года из Германии выведено 300 миллиардов евро инвестиций – компании предпочитают экономить, а не вкладываться в новые проекты. По мнению экспертов, хуже всего то, что у местных политиков нет плана действий, а без роста экспорта экономическая модель ФРГ «умирает».