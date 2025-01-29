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Аналитики предрекают крах немецкой экономической модели

29 января 2025 07:33
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Высокие цены на энергоносители и другие факторы погрузили экономику ФРГ в кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики предрекают крах немецкой экономической модели-2

Как отмечают аналитики, если раньше немецкий продукт означал качество и прогресс, то теперь это вовсе не так. За четыре года из Германии выведено 300 миллиардов евро инвестиций – компании предпочитают экономить, а не вкладываться в новые проекты. По мнению экспертов, хуже всего то, что у местных политиков нет плана действий, а без роста экспорта экономическая модель ФРГ «умирает».

# Кризис в ЕС # Германия # Международная политика

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