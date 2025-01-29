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В США начались протесты из-за облав на мигрантов

29 января 2025 07:56
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О событиях за рубежом. Решения Дональда Трампа, который занял свой пост чуть более недели назад, уже вызвали волну протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США начались протесты из-за облав на мигрантов-2

Сотни людей вышли на демонстрации в Оклахоме. Они возмущены массовыми облавами на мигрантов, которые начались по всей стране после указа о борьбе с нелегалами. Только за сутки в Штатах задержали около 1200 человек. Все они будут депортированы. По мнению протестующих, это является грубым нарушением прав человека.

# Протесты # США

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