В США начались протесты из-за облав на мигрантов

О событиях за рубежом. Решения Дональда Трампа, который занял свой пост чуть более недели назад, уже вызвали волну протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни людей вышли на демонстрации в Оклахоме. Они возмущены массовыми облавами на мигрантов, которые начались по всей стране после указа о борьбе с нелегалами. Только за сутки в Штатах задержали около 1200 человек. Все они будут депортированы. По мнению протестующих, это является грубым нарушением прав человека.