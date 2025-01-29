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Политический кризис в Грузии создаёт угрозу для бизнес-среды

29 января 2025 07:32
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Политический кризис в Грузии оказывает серьезное давление на экономику и бизнес страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политический кризис в Грузии создаёт угрозу для бизнес-среды-2

Непризнание легитимности парламента и правящей партии со стороны оппозиции привели к росту нестабильности. Западные партнеры предупреждают о возможных санкциях и политической изоляции. В Грузии уже полтора месяца продолжаются протесты: прозападные силы требуют проведения новых парламентских выборов. В Тбилиси каждый вечер перекрыт главный городской проспект.

# Международная политика

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