Политический кризис в Грузии создаёт угрозу для бизнес-среды

Политический кризис в Грузии оказывает серьезное давление на экономику и бизнес страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непризнание легитимности парламента и правящей партии со стороны оппозиции привели к росту нестабильности. Западные партнеры предупреждают о возможных санкциях и политической изоляции. В Грузии уже полтора месяца продолжаются протесты: прозападные силы требуют проведения новых парламентских выборов. В Тбилиси каждый вечер перекрыт главный городской проспект.