В провинции Хубэй снимают карантин

Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса. Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных

В Японии в ближайшие дни начнутся занятия в школах. А в США раньше, чем предполагалось, намерены возобновить работу предприятий. По словам Дональда Трампа, решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели.