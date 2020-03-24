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В провинции Хубэй снимают карантин

24 марта 2020 14:15
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Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса.

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В провинции Хубэй снимают карантин-1

В Японии в ближайшие дни начнутся занятия в школах. А в США раньше, чем предполагалось, намерены возобновить работу предприятий. По словам Дональда Трампа, решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели.

В провинции Хубэй снимают карантин-4

Американский лидер также добавил, что Вашингтон не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны, а также не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в Штаты из-за Covid-19. 

В провинции Хубэй снимают карантин-7

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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