В провинции Хубэй снимают карантин

Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса.
Новости мира. С 25 марта ограничения на въезд и выезд жителей из региона отменяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А уже 8 апреля возобновится транспортное сообщение с городом Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса.
В Японии в ближайшие дни начнутся занятия в школах. А в США раньше, чем предполагалось, намерены возобновить работу предприятий. По словам Дональда Трампа, решение по этому вопросу будет принято в начале следующей недели.
Американский лидер также добавил, что Вашингтон не планирует вводить запрет на передвижение внутри страны, а также не рассматривает возможность введения новых ограничений на въезд в Штаты из-за Covid-19.