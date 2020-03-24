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Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады–2020

24 марта 2020 09:10
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Новости мира. Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии выступил за перенос Олимпиады в Токио на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады–2020-1

НОК провел опрос среди спортсменов сборной, которые поддержали эту идею. Из-за ситуации с коронавирусом не проводить Игры летом считает правильным и комитет США. По их мнению, даже если ситуация с распространением вируса стабилизируется к началу соревнований, тренировки и процесс допинг-контроля будут нарушены.   

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Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады–2020-4

Напомним, от участия в Олимпийских играх в Токио уже отказались Канада и Норвегия. Многие страны призывают организаторов перенести соревнования на более поздний срок. Окончательное решение по Играм  должен принять Международный олимпийский комитет.   

# Коронавирус # Фотофакт

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