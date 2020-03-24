Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады–2020

Новости мира. Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии выступил за перенос Олимпиады в Токио на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НОК провел опрос среди спортсменов сборной, которые поддержали эту идею. Из-за ситуации с коронавирусом не проводить Игры летом считает правильным и комитет США. По их мнению, даже если ситуация с распространением вируса стабилизируется к началу соревнований, тренировки и процесс допинг-контроля будут нарушены. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы