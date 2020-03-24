Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады–2020

Новости мира. Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии выступил за перенос Олимпиады в Токио на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Национальный олимпийский комитет Новой Зеландии выступил за перенос Олимпиады в Токио на более поздний срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НОК провел опрос среди спортсменов сборной, которые поддержали эту идею. Из-за ситуации с коронавирусом не проводить Игры летом считает правильным и комитет США. По их мнению, даже если ситуация с распространением вируса стабилизируется к началу соревнований, тренировки и процесс допинг-контроля будут нарушены.
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Напомним, от участия в Олимпийских играх в Токио уже отказались Канада и Норвегия. Многие страны призывают организаторов перенести соревнования на более поздний срок. Окончательное решение по Играм должен принять Международный олимпийский комитет.