В Австралии отпускают на волю коал, спасённых на пожарах

Новости Австралии. Хорошие новости приходят из Австралии, где начали отпускать на волю коал, спасённых от лесных пожаров, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.





Животные долгое время находились в реабилитационных центрах по всей стране. Первыми в дикую природу вернулись четыре взрослые особи и один малыш.

В течение двух месяцев они находились в зоопарке «Таронга» в Сиднее, где их лечили от ожогов и обезвоживания.