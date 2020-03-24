Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных

Новости мира. В мире от коронавируса выздоровели более 102 тысяч человек. На территории материкового Китая победивших болезнь уже больше 90 % от общего числа заражённых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие сутки в КНР подтверждено 78 новых случаев COVID-19, в большинстве – у иностранных граждан. На фоне растущего числа ввозных случаев правительство приняло решение ужесточить меры борьбы.

С 25 марта все прибывающие в Пекин из-за границы пассажиры будут помещаться на карантин и тестироваться на коронавирус, независимо от их конечного пункта назначения. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы