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Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных

24 марта 2020 08:16
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Новости мира. В мире от коронавируса выздоровели более 102 тысяч человек. На территории материкового Китая победивших болезнь уже больше 90 % от общего числа заражённых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных-1

За минувшие сутки в КНР подтверждено 78 новых случаев COVID-19, в большинстве – у иностранных граждан. На фоне растущего числа ввозных случаев правительство приняло решение ужесточить меры борьбы.

Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных-4

С 25 марта все прибывающие в Пекин из-за границы пассажиры будут помещаться на карантин и тестироваться на коронавирус, независимо от их конечного пункта назначения.

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Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных-7

Тем временем в Италии из больницы выписали первого пациента, заразившегося коронавирусом.

А в Японии в ближайшие дни возобновят занятия в школах. 

Хроника COVID-19: в Китае выздоровели 90% инфицированных-10

# Коронавирус # Фотофакт

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