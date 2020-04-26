Прямой эфир

Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение

26 апреля 2020 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае найдено древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.

Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение-1

Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение-3

Ученые обнаружили хорошо сохранившийся колодец, фундаменты домов, большое количество каменных орудий и фрагментов керамики. Ранее неподалеку была найдена гробница, построенная в период Южных и Северных династий. Внутри нее находилось много хорошо сохранившихся объектов захоронения и исторических артефактов.

# Археология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы
26 апреля 2020 12:14

В Испании детям разрешили выходить на улицу, а в Польше откроют стадионы

В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая
25 апреля 2020 16:07

В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 27 апреля по 3 мая

В Румынии произошло мощное землетрясение. Что известно?
25 апреля 2020 15:33

В Румынии произошло мощное землетрясение. Что известно?