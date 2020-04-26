Древний колодец, фундаменты домов и каменные орудия. В Китае нашли древнее поселение

Новости Китая. В Китае найдено древнее поселение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Археологи полагают, что находка может восходить к династиям Шан и Чжоу.

Ученые обнаружили хорошо сохранившийся колодец, фундаменты домов, большое количество каменных орудий и фрагментов керамики. Ранее неподалеку была найдена гробница, построенная в период Южных и Северных династий. Внутри нее находилось много хорошо сохранившихся объектов захоронения и исторических артефактов.