США планируют развернуть в Польше 5 тыс. военнослужащих в течение трех месяцев

Польские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили, что в течение трех месяцев в страну прибудут пять тысяч американских военнослужащих – тогда общая численность войск США составит 11 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Параллельно Варшава ведет с Вашингтоном переговоры о создании в Польше постоянной базы американских войск. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в течение 6-12 месяцев. В ближайшее время запланирована встреча Дональда Трампа и Кароля Навроцкого, на которой в том числе планируется обсудить эту тему.