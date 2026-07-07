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США планируют развернуть в Польше 5 тыс. военнослужащих в течение трех месяцев

07 июля 2026 06:13
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Польские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили, что в течение трех месяцев в страну прибудут пять тысяч американских военнослужащих – тогда общая численность войск США составит 11 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США планируют развернуть в Польше 5 тыс. военнослужащих в течение трех месяцев-2

Параллельно Варшава ведет с Вашингтоном переговоры о создании в Польше постоянной базы американских войск. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в течение 6-12 месяцев. В ближайшее время запланирована встреча Дональда Трампа и Кароля Навроцкого, на которой в том числе планируется обсудить эту тему.

# Польша # США

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