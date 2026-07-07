В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт – есть жертвы

В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт: заключенные напали на персонал, пытаясь разоружить сотрудников и взять их в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ охрана открыла огонь. Позже для восстановления контроля в учреждение прибыло вооруженное армейское подкрепление – бунт был подавлен. По данным местных СМИ, в ходе столкновений погибли не менее 25 человек, около 200 получили ранения, многие – огнестрельные; пострадавших госпитализировали. По предварительным сведениям, некоторым узникам удалось сбежать, но точное число беглецов не сообщается.