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В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт – есть жертвы

07 июля 2026 06:16
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В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт: заключенные напали на персонал, пытаясь разоружить сотрудников и взять их в заложники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одной из тюрем Шри-Ланки вспыхнул массовый бунт – есть жертвы-2

В ответ охрана открыла огонь. Позже для восстановления контроля в учреждение прибыло вооруженное армейское подкрепление – бунт был подавлен. По данным местных СМИ, в ходе столкновений погибли не менее 25 человек, около 200 получили ранения, многие – огнестрельные; пострадавших госпитализировали. По предварительным сведениям, некоторым узникам удалось сбежать, но точное число беглецов не сообщается.

# Шри-Ланка

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