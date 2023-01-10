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В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное

10 января 2023 09:41
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Новости Португалии. Ежегодно январь собирает серферов со всего мира на португальском побережье. Назаре – небольшой городок, где Северная Атлантика встречается с береговой линией недалеко от бывшей рыбацкой деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное-1

Это место может похвастаться одними из самых больших волн в мире. Их усиливает подводный каньон глубиной пять километров. Зрелище невероятное. Чтобы увидеть это экстремальное шоу, на пляже собираются сотни туристов и местных жителей.

В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное-4

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# Океан # Новости Португалии # Фотофакт

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