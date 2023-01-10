В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное

Новости Португалии. Ежегодно январь собирает серферов со всего мира на португальском побережье. Назаре – небольшой городок, где Северная Атлантика встречается с береговой линией недалеко от бывшей рыбацкой деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.