В португальском Назаре одни из самых больших волн в мире. Зрелище невероятное

Новости Португалии. Ежегодно январь собирает серферов со всего мира на португальском побережье. Назаре – небольшой городок, где Северная Атлантика встречается с береговой линией недалеко от бывшей рыбацкой деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это место может похвастаться одними из самых больших волн в мире. Их усиливает подводный каньон глубиной пять километров. Зрелище невероятное. Чтобы увидеть это экстремальное шоу, на пляже собираются сотни туристов и местных жителей.
Подписывайтесь на нас в Telegram!